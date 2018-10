UDI blikt terug op memorabel duel tegen Ajax

Over het smadelijke verlies heeft eigenlijk niemand het meer; over het avontuur, de voorpret en de verbroedering rondom het unieke bekerduel des te meer. In de toen gloednieuwe Arena ging de Udense hoofdklasser met 9-0 roemloos onderuit. ,,We hadden geen schijn van kans. Ajax was veel beter, maar wat was het een knollenveld", blikt toenmalig hoofdtrainer Harry Blokhuis terug.