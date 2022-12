UDI-coryfee Tino van de Burgt (79) overleden

In de jaren 60 van de vorige eeuw speelde Tino van de Burgt jarenlang in het eerste elftal met rugnummer 8. Hij was een enorm fanatieke speler, ook langs de lijn liet hij zich als luidruchtig supporter graag horen. Van de Burgt was ook jarenlang trainer/leider van de UDI-jeugd. Voor zijn vele verdiensten werd de Udenaar in 2009 benoemd tot Lid van Verdienste van UDI'19.