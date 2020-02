Uilenbrink: situatie rond school moet veiliger worden

Uden gooit grondprijs voor bouw- en industrie­grond flink omhoog

6:06 UDEN - Uden gooit de grondprijs voor bouwkavels en industriegrond flink omhoog. De goedkoopste vierkante meter voor een hoekwoning kost dit jaar in Uden 305 euro, het duurst is een vrije kavel in Park Maashorst bij het ziekenhuis die 345 euro per vierkante meter kost. In Volkel en Odiliapeel blijven de grondprijzen gelijk aan die van 2019.