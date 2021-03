Uit dierentuin ontsnapte caracara is makkelijk te spotten maar lastig te vangen: ‘Heb weinig aan 50 tips’

Een grote vogel met een kuif en een lichtrode snavel, dat is een opvallende verschijning op de akkers en in bosjes. Geen wonder dat Richard Loomans al tientallen meldingen heeft gehad over de caracara die uit zijn dierentuin Zoo Veldhoven wist te ontsnappen. ,,Meer dan vijftig tips wel. Maar ja, ik kan er niet zoveel mee.” Lukraak in de auto springen en met een schepnet op de vogel afgaan, dat werkt niet, wil hij maar zeggen. ,,En mensen zien zowat iedere buizerd aan voor een caracara. Dat is onbegonnen werk.”