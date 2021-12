Uitbaters restaurant Smook nemen café De Ketel in Vorstenbosch over

De voornaamste reden om het café aan de Kerkstraat over te nemen is om het succes van het restaurant uit te kunnen bouwen, legt Mike van Heeswijk uit. ,,Nu hebben we nog een combinatie van café en restaurant, maar dat zit elkaar steeds meer in de weg. We kwamen regelmatig ruimte tekort in het restaurant en in het café konden we weinig organiseren, omdat het hinder veroorzaakt voor de restaurantgasten. We gaan het daarom uit elkaar trekken. Smook wordt volledig restaurant en De Ketel wordt hét café van Vorstenbosch.”