Uitbreiding Jenaplanschool De Ieme in Veghel valt bijna drie ton duurder uit

Werkstraf geëist tegen kraanmachi­nist voor dodelijk ongeval bij voetbal­club Heesch

24 september HEESCH/DENBOSCH - Voor de rechtbank in Den Bosch is dinsdag een werkstraf van 120 uur geëist tegen de kraanmachinist die betrokken was bij het dodelijk bouwongeval in 2017 bij voetbalclub HVCH in Heesch.