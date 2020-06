Uitbreiding tankstation Doornhoek mag, ondanks advies welstand

Het besluit van welstand is volgens haar namelijk gebaseerd op een verouderd beeldkwaliteitsplan. In dit plan, opgesteld in 1998, staat Doornhoek nog aangemerkt als een 'parkachtige overgangszone’ naar het landelijk gebied, waarbij landschapsparken met bedrijven zijn toegestaan. Inmiddels is Doornhoek een 'keihard’ bedrijventerrein. ,,Door de komst van het naastgelegen bedrijventerrein Foodpark De Kempkens is er een nieuwe situatie ontstaan waardoor er geen overgangszone naar het landelijk gebied meer is", stelt het college. De reden waarom de uitbreiding van het tankstation dus niet voldoet aan het beeldkwaliteitsplan, is dus verouderd.