Uitslaande brand in schuur Uden, politie stuurt publiek weg

CDA Bernheze wil luchtkwali­teit niet noemen in roep om corona-onderzoek

21:40 BERNHEZE - De gemeenteraad van Bernheze is er woensdagavond niet in geslaagd om een eigen oproep te doen voor snel onderzoek naar het hoge aantal coronabesmettingen in de regio. Het CDA wenst geen verwijzing naar de luchtkwaliteit op te nemen in zo'n motie, andere partijen willen zo'n verwijzing niet weglaten.