Uitslaande brand in woning Volkel, bewoners geëvacueerd

Video Insectenho­tel gaat in vlammen op in Heesch

13 augustus HEESCH - Aan een fietspad tussen de Schoonstraat en De Kropaar in Heesch is in de nacht van donderdag op vrijdag een groot insectenhotel in vlammen opgegaan. Twee fietsers merkten de brand rond 02.40 uur op en belden de brandweer.