Uitspraak rechter over ‘te laag’ wmo-tarief voor huishoudelijke hulp in Bernheze laat op zich wachten

NISTELRODE - Een 84-jarige, hulpbehoevende vrouw uit Nistelrode wacht al een half jaar op een uitspraak van de rechter op de vraag of de gemeente Bernheze haar te weinig vergoedt voor haar huishoudelijke hulp. De rechter heeft de gemeente in deze ingewikkelde zaak om meer informatie gevraagd, en zal pas daarna een uitspraak doen.

De vrouw krijgt van de gemeente Bernheze een uurtarief voor het inschakelen van een huishoudelijke ondersteuning van 11,55 euro. Volgens haar is dat veel te weinig. De vrouw spande daarom een rechtszaak aan tegen de gemeente Bernheze. Zij wordt daarin bijgestaan door mr. Bert van 't Laar, voormalig rechter en burgemeester.

De vrouw heeft wettelijk recht op huishoudelijke ondersteuning. Die wordt haar verleend door haar dochter. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgt de bejaarde vrouw voor het inschakelen van een zorgaanbieder een bedrag. Dat betaalt zij vervolgens aan haar zorgaanbieder, in haar geval dus haar dochter. Over de hoogte van dat bedrag, maar ook het aantal uren dat daar voor staat, liggen de vrouw en het college van B. en W. met elkaar in de clinch.

Instellingen die huishoudelijke ondersteuning verlenen krijgen een vastgesteld bedrag van 23,11 per uur, zo rekende Van 't Laar tijdens de zitting in augustus voor. ,,Dan is het bedrag van 11,55 euro dat de gemeente Bernheze daar voor geeft veel te laag. Voor dat bedrag krijgen u en ik nog geen zwarte of witte werkster.” Volgens Van 't Laar, die meerdere cliënten bijstaat die met hun gemeente in clinch liggen over wmo-vergoedingen, is een uurtarief van 17,10 euro redelijk voor een zorgaanbieder die professioneel werk levert.

Normaal gesproken doet de rechter na zes weken uitspraak, maar in dit geval laat de uitspraak op zich wachten. Van 't Laar: ,,Het duurt allemaal veel langer. De rechtbank heeft de gemeente om extra informatie gevraagd. Vervolgens kan het nog zes weken duren voor de uitspraak er is. Ik verwacht dat het nog wel drie maanden duurt.”

In de tussentijd is de vrouw hard achteruit gegaan, weet Van 't Laar: ,,Het is heel vervelend. Het komt niet zo vaak voor bij zaken over de wmo dat de rechter meer informatie wil. Dit is een ingewikkelde zaak.”

Als de vrouw de zaak wint, dan wil dit niet zeggen dat andere inwoners in dezelfde situatie óók een hoger tarief gaan krijgen. Van 't Laar: ,,De rechtszaak heeft alleen betrekking op degene die de rechtszaak heeft aangespannen. Wél kan het dat de rechter oordeelt dat het beleid in de gemeente niet juist is en dan zou de raad zich achter de oren kunnen krabben of de regels niet aangepast zouden moeten worden.”

Volgens M. van de Berg, juridisch medewerker van de gemeente Bernheze, wordt als standaard voor de vergoeding het minimumloon aangehouden. ,,Dat is in het oogpunt van de gemeente Bernheze een redelijk tarief”, zo stelde hij tijdens de zitting in augustus.