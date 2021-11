Uitstoot schadelijke stoffen op Graspeel: pleidooi voor second opinion door universiteit of andere instantie

Lesje afval scheiden voor statushou­ders. 'Waar hoort die lege chipszak thuis?’

MEIERIJSTAD - In welke afvalbak hoort kurk, aluminiumfolie of een lege chipszak, gemaakt van plastic met een laagje zilverfolie? Dat is voor iedereen lastig, laat staan als je nieuw bent in Nederland en de taal niet goed spreekt. Daarom hield de gemeente Meierijstad speciaal voor statushouders een workshop over afvalverwerking.

4 november