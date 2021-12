Uitvaartbedrijven hebben het wéér druk: ‘Onze medewerkers zijn óók moe, net als in de ziekenhuizen’

,,We hopen echt dat het mee gaat vallen. Iedereen werkt hard en doet zijn best, maar onze medewerkers zijn óók moe. Net als in de ziekenhuizen.” Woordvoerder Martijn van de Koolwijk van uitvaartorganisatie Dela wil het niet zwaarder maken dan het is, maar dat het wéér aanpoten is voor de Dela-medewerkers is duidelijk. ,,We krijgen nu al twintig procent meer meldingen dan anders. Normaal hebben we bij Dela in de regio Oost-Brabant zo’n drie á vier overledenen per dag, vorige week hadden we een dag met elf meldingen en gisteren waren het er zeven. De maanden november, december en januari zijn altijd drukker, maar daar komen nu de coronadoden bij.”