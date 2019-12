Ujese Kwis 2019 voor kleine én grote teams en zonder geheime opdracht

De Ujese Kwis had dit jaar een nieuwe opzet: de deelnemende teams konden kiezen voor de grote of de kleine quiz. Zo krijgen ook kleinere groepen de kans om mee te doen. Ook nieuw: dat er in deze zevende editie geen geheime opdracht was. Voorgaande jaren moest van elk team iemand naar Markant om een opdracht te maken, waarover tot dat moment niets bekend was.

Markant

,,Het was flink doorwerken, en er zaten echt pittige vragen bij”, laat Erna de Klein van team Zeester na afloop weten. Haar dochter Sofie ging op pad voor de categorie De Hort Op en maakte een rondgang langs onder meer het gemeentehuis en de schaatsbaan. Ze vertelde bij terugkeer dat het erg leuk was geweest: “Bij Huize Holland hebben we ijs mogen proeven en moesten we de smaak raden, en in de bibliotheek moesten we van een aantal boeken titel en auteur weten. Ik heb me vooral vermaakt met de sokkenruil (elk team had twee verschillende sokken gekregen en moest een paar zien te vormen). Maar het was vooral gezellig in het dorp, waar je overal deelnemers tegenkwam in de gele veiligheidsvestjes.”