Units en tent noodopvang Oventje naar Doetinchem, aanpak Maashorst krijgt navolging

De noodopvang bij 't Oventje wordt vanaf 18 augustus afgebroken en verhuist dan in zijn geheel naar Doetinchem. Tot grote vreugde van burgemeester Paul Rüpp die zich vanaf het begin hard heeft gemaakt voor een meer menselijke opvang en huisvesting van asielzoekers: ,,We hebben met deze manier van huisvesten een meer humane manier van crisisopvang laten zien in Nederland. We zijn heel erg blij dat Doetinchem dit concept over wil nemen. Binnenkort volgen nog meer gemeenten die op deze manier de opvang realiseren.”

Aanpak krijgt navolging

Ook twee andere gemeenten én een veiligheidsregio willen de aanpak die Maashorst heeft gekozen gaan toepassen. ,Zij vinden, net als wij, dat het niet kan om mensen in grote groepen in een sporthal of ander gebouw te huisvesten, zonder privacy en zonder leefruimte. Daarmee geven we ook een duidelijk signaal aan de rijksoverheid, dat de menselijke maat niet uit het oog moet worden verloren”, aldus Rüpp.

Kosten voor het Rijk

De opvang aan de Zeelandsedijk blijft tot en met 17 augustus open. Dat is vier weken langer dan oorspronkelijk de bedoeling was, de opvang zou eigenlijk op 20 juli sluiten. De units en de paviljoentent werden om logistieke redenen gehuurd voor twee maanden. Alle kosten van opbouw en huur worden door het Rijk betaald.

Mooie oplossing

De gemeente Doetinchem is ook blij met de samenwerking, laat burgemeester Mark Boumans weten: ,,Het is een uitdaging om een dergelijke voorziening in korte tijd te realiseren. Door de samenwerking met Maashorst op te zoeken zijn we tot deze mooie oplossing gekomen. We kunnen de asielzoekers nu ook in Doetinchem een humaan verblijf bieden met meer ruimte en privacy.”