Ursula Krol weer op expeditie naar Gambia voor nieuwe kraamunit

„Momentje, ik pak even de duimstok erbij.” Pal naast zijn meubelzaak in Mill stelt Jos Vissers, een andere deelnemer aan de challenge, de afmetingen van het achterste deel van haar auto vast. Een deugdelijke fourwheeldrive, onontbeerlijk om het rulle zand van de Sahara te trotseren. „Hier achterin monteren we nog een plaat van multiplex waarop straks een matras komt te liggen. Want slapen zal onderweg overwegend in de auto gebeuren”, onderstreept Krol. „Ja, ik ben bijna klaar voor het grote avontuur.”