Vaccinlocatie Uden is klaar voor de grote massa: 'Laat de vaccins en de mensen maar komen’

27 april UDEN - De familie Spijkers mag van de rechter een ruim vijftig jaar oude esdoorn in zijn tuin niet kappen. In ieder geval niet voor 15 juli vanwege het broedseizoen, maar waarschijnlijk langer omdat bij de gemeente een bezwaarprocedure tegen de kap loopt en omdat de gemeente wil bepalen of het een monumentale boom is. Ze twijfelt daar zelf nog over.