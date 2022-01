Vader (45) uit Uden moet jarenlang de cel in voor incest met dochtertjes

In je auto stemmen, het kan drie dagen lang in Meierij­stad

SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL - In je auto stemmen, op de motor of in een ‘gewoon’ stembureau. Het kan in maart drie dagen lang tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad. ,,We hopen zo veel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen”, stelt burgemeester Kees van Rooij.

17 januari