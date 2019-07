Vakantie valt in het water na fikse autobrand in Uden: ‘Ik voel me hier zo niet veilig meer’

UDEN - Een autobrand in de nacht van donderdag op vrijdag in de Kornetstraat in Uden, zet een streep door de Oostenrijkse vakantieplannen van een Udens stel. Van hun rode Fiat Panda bleef niets over, vrijdagochtend is hij afgevoerd.

De eigenaren balen er stevig van. ,,We zouden vandaag weg gaan maar zitten nu zonder auto, een occasion die we net vier maanden in bezit hadden. Daarom hebben we de vakantie geannuleerd, er zit helaas niets anders op.” De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. Ook op de Wilhelminastraat in Uden brandde dezelfde nacht een auto uit.

De Udense eigenaresse, die anoniem wil blijven, tast in het duister over een eventueel motief. ,,Wij hebben geen vijanden. De laatste keer dat er iemand aan onze auto kwam, is twintig jaar geleden toen er een ruitenwisser werd afgebroken. Ik vermoed dat onze auto, de eerste in de rij, op de verkeerde tijd op de verkeerde plek stond en dat het niet tegen ons is gericht.”

Ze heeft nauwelijks meer geslapen nadat ze in de nacht door het geblaf van honden wakker schrok en de vlammen zag. ,,Ik voel me hier zo niet veilig meer. Het is maar goed dat de brandweer er snel bij was, dat het vuur niet is overgeslagen naar het huis. Want onze woning zit zo elkaar dat je er niet makkelijk uit kunt breken.”

Vooral Oss wordt de laatste maanden geteisterd door autobranden, Uden niet. De technische recherche onderzoekt de auto op dit moment.