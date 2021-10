Vakbondsman Jan Jetten was een sociaal-democraat in hart en nieren: 'Hij had de macht van het woord'

De tuin achter het huis van de Jettens in Heeswijk-Dinther is immens. Precies de reden dat Jan jaren geleden viel voor het huis. De tuin is een beetje wild in opzet, en inmiddels nóg wat wilder, omdat Jan er niet meer is om hem in het gareel te houden. De laatste sporen die hij in de tuin heeft achtergelaten zijn stoeltjes. Die staan her en der, zodat hij wat uit kon rusten. Of gewoon zitten. Elk moment had een eigen plek. Zo is er helemaal achterin een overkapping, met verwarming, waar ze samen uren doorbrachten; zitten, lezen, praten.