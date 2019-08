Vaker incidenten met gevaarlijke glijbaan bij Billy Bird

Het dorp van Angelika van der Horst over Venhorst: ’Je hebt overal aanspraak’

19 augustus VENHORST - Angelika van der Horst is 53 jaar. Ze is geboren en getogen in Paderborn, Duitsland, maar de liefde bracht haar op haar twintigste naar Nederland. Ze woonde eerst in Boekel, nu alweer achttien jaar in Venhorst.