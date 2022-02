Valentijnsborrel voor 70-plussers: geen date voor de liefde, maar voor vriendschap

Het voelt wat vreemd, opeens openhartig moeten zijn tegen twee volslagen vreemden. Nadat tafelgenote Ellen vertelt over haar eerste baantje, waar ze 23 gulden in de week verdiende, is het de beurt aan Mariet: ,,250 gulden in de maand, het zat bij het ophalen in een gebreid zakje.” Zij was 20 toen ze als onderwijzers op de Bernadetteschool ging werken. ,,Ik moest al werken toen ik 14 was", zegt Dia. ,,In een doktersgezin met zes kinderen. En op vrijdagmiddag poetste ik zilver met twee oude dames.” En zo ging het gesprek tussen de drie verder, over bestek, over poetsen, over hun mooie kledingstukken.