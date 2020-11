Van 15 bier per avond, élke avond, naar koffie en water: kroegbaas Peer Brouwers deed het

Personeel restau­rants stopt met bezorging om te eten met ouderen

27 november BOXTEL/SCHIJNDEL - Drie restaurants van horecabaas John van de Langenberg stoppen met bezorgen: De Rechter in Boxtel, Le Verre in Schijndel en De Zwaan 1623 in Oirschot. De reden is deze; het gros van het personeel gaat tijdelijk in de ouderenzorg werken. En stappen meer horecamensen over naar de zorg?