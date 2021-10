Van 2500 m2 stallen naar 5300 m2 voor varkens bij bedrijf Goordonksedijk Erp

Burgers Bernheze moeten straks niet kijken in één verorde­ning, maar zelfs in twee of drie

8 oktober HEESCH - De bedoeling is om het makkelijker te maken, voor de burgers en voor de lokale overheid. Daarom komt er een omgevingsplan, in plaats van tientallen - zo niet honderden - bestemmingsplannen. Maar voordat het zover is, wordt het voor de inwoners van Bernheze eerst een beetje ingewikkelder, in plaats van makkelijker.