Van Beers tot Zijtaart komt er Veghels water uit de kraan. En dat al tachtig jaar

Ooit zonder water gezeten? Het zal niet vaak zijn voorgekomen. Dankzij Ed de Froe en collega’s. Want Ed de Froe staat al bijna veertig jaar lang 24 uur per dag klaar om de filters en pompen in de gaten te houden van het pompstation van Brabant Water in Veghel. Hij woont op het pompstation, met zijn gezin. Zelfs nu hij gepensioneerd is, is hij nog altijd op vrijwillige basis beschikbaar bij calamiteiten.