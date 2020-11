Van Berkel Groep bouwt aan nieuwe hoofdvestiging in Veghel

Zorgperso­neel uit groot deel Brabant kan zich vanaf maandag snel laten testen

6 november HEESWIJK-DINTHER - Duizenden medewerkers van vier zorgorganisaties in Midden- en Noordoost-Brabant kunnen zich vanaf komende maandag op corona laten testen in een snelteststraat. Deze komt bij cultureel centrum Servaes in Heeswijk-Dinther.