Van Bernheze mag het: 70 of meer arbeidsmigranten op plek stal

HEESWIJK-DINTHER - Bernheze wil grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten toestaan op plaatsen waar boerenstallen verdwijnen. Deze erven moeten dan wel dichtbij dorpskommen liggen. Ook toezicht is een voorwaarde bij de woonclusters voor 70 of meer mensen.

Met deze insteek legt Bernheze een link tussen twee actuele vraagstukken: vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s) en de huisvesting van arbeidsmigranten. Het plan is nog niet definitief. Het staat in een beleidsvoorstel waarover de lokale politiek maandag praat en in december of januari een besluit neemt.

De huisvesting van arbeidsmigranten is een relevant onderwerp in Bernheze. Er wonen er officieel 1.258. ,,Maar we weten dat we niet compleet zijn. Er zijn nog illegale woonplekken’’, zegt wethouder Peter van Boekel (CDA).

Goede en legale woonplekken

Iedereen goed in beeld krijgen is een doel van de beleidsvernieuwing. In algemene zin richt Bernheze zich op goede en legale woonplekken voor iedereen. Daarbij gaat de landelijke SNF-norm nu overal gelden. Deze norm is al sinds 2017, het jaar van de eerste lokale regels, verplicht voor gewone huizen. Nu komen daar de clusters bij.

Dit betekent dat bestaande woonoorden wellicht aangepast moeten worden. Nieuwe moeten sowieso gaan voldoen aan de eisen van de Stichting Normering Flexwonen. Overigens ligt er op dit moment bij de gemeente geen enkele aanvraag voor een nieuw cluster, benadrukt Van Boekel.

Volledig scherm Het onderkomen voor arbeidsmigranten bij teler Verkuijlen in Heeswijk-Dinther. © Van Assendelft Fotografie

Geen kleine clusters meer

Pikant is dat Bernheze niet langer wil meewerken aan kleine woonclusters met tussen de 8 en 70 arbeidsmigranten. Juist over dit soort initiatieven zijn de voorbije jaren slepende discussies gevoerd. Bekendste voorbeeld is de huisvesting van 35 arbeidsmigranten in een voormalig conferentiecentrum aan de Koffiestraat in Heeswijk-Dinther. Dat kon wel qua gebouw maar omwonenden vreesden en vrezen overlast.

,,Die middelgrote initiatieven willen we eigenlijk niet meer’’, verduidelijkt Van Boekel. Het beheer is er lastig te regelen. Bij 8 of minder mensen gaat het om kleine gezelschappen in gewone huizen. Bij 70 of meer om clusters waarbij ook toezicht haalbaar is: ,,En voorzieningen voor bijvoorbeeld informatie en vrijetijdsbesteding.’’ De gemeente verwacht van eigenaren van deze clusters ook inzet voor goede registratie.

Volledig scherm Koffiestraat 15 te Heeswijk-Dinther © Maarten van den Hurk / BD

Fercheval

Op dit moment tellen grote woonplekken als Fercheval (Nistelrode) en de bedrijfshuisvestingen van tuinders Verkuijlen en Van den Broek (beiden Heeswijk-Dinther) al stevig mee in Bernheze. Van de 1.258 geregistreerde werkers slapen er 968 op twaalf plekken voor meer dan acht mensen. Er zijn in totaal 70 adressen bekend.

Exact de helft van alle Bernhezer arbeidsmigranten huist in Heeswijk-Dinther en 39 procent in Nistelrode. Heesch (8 procent), Vorstenbosch (1) en Loosbroek (2) doen amper mee. Deze scheve verhouding zou de gemeente graag anders zien maar harde voorwaarden hiervoor komen er niet.

Dichtbij Veghel

Het grote aandeel van Heeswijk-Dinther past bij de ligging dichtbij industrieplaats Veghel. Ook de voorzieningen voor seizoenwerkers bij Verkuijlen en Van den Broek tikken aan.

Niet duidelijk is in hoeverre de arbeidsmigranten in recreatiepark De Wildhorst, eveneens in Heeswijk-Dinther, meetellen. Hier is nog veel illegaal en gedoogd, erkent de wethouder. Binnen een jaar wil de gemeente ook hier de SNF-norm en registratie gaan afdwingen.