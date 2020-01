Van de Ven ziet vonnis rechtbank als huiswerk: ‘Silotel komt er’

Boekelse buurt wil dat rechter aanleg Berliner Wand stillegt

6:00 BOEKEL - Boekel is een ‘Berlijnse Muur’ aan het bouwen in De Bosberg, een natuurgebiedje midden in het dorp. Nú al, terwijl omwonenden de realisatie van de drie meter hoge damwand via een rechtsgang proberen te voorkomen. Zij geloven niet dat die het afkalven van het stuifduin voorkomt, maar balen vooral van het feit dat er voor hun gevoel een nieuwbouwwoning moet én zal komen ten koste van natuur.