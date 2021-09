Van den Bosch breidt transport op wereldzeeën uit

Daarmee komt de logistiek dienstverlener tegemoet aan de groeiende vraag naar internationaal transport over de oceanen met tanks in de levensmiddelenindustrie. Van den Bosch behoort tot de grootste bulktransporteurs van vloeibare levensmiddelen ter wereld, met de nadruk op de Afrikaanse markt.

Het gaat om onder meer cacao, olijfolie, zonnebloemolie, ethanol en wijn. ,,Met de aanschaf van vijfhonderd extra containers maken we de weg vrij voor verdere groei”, aldus Bart van de Vorst, directeur van Van den Bosch in Dubai, de plek waar de zogeheten deep sea-activiteiten worden gecoördineerd.

Anders werken in Afrika

Van den Bosch, dat ook actief is voor de chemische industrie, richt zich op het opzetten en ombuigen van traditionele vervoerstromen naar bulktransport. ,,In Afrika wordt bijvoorbeeld nog veel gewerkt op de traditionele manier. Producten worden bijvoorbeeld verscheept in kleinverpakking”, aldus Van de Vorst. ,,Dit kost onnodig veel tijd en arbeid en is bovendien niet de meest milieuvriendelijke oplossing. Wij bieden zo een alternatief aan.”

De tankcontainers moeten ook schoongemaakt worden, om retourladingen te kunnen verschepen. Daarvoor bouwt Van den Bosch een tankcleaning in Abidjan in Ivoorkust. In 2016 opende Van den Bosch al zo'n cleaning in Ghana. Van den Bosch is actief vanuit tien vestigingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.