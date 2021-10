Van den Bosch neemt Spaans bedrijf over om netwerk in Zuid-Europa verder uit te kunnen breiden

ERP - De logistiek dienstverlener Van den Bosch uit Erp heeft een Spaans transportbedrijf overgenomen. TCS Trans in Barcelona is vooral actief in het transport van droge bulk voor de petrochemische industrie, zoals poeders en granulaten.

Algemeen directeur Rico Daandels van Van den Bosch ziet de aankoop van het Spaanse transportbedrijf als een strategische zet. Volgens hem is Spanje een groeimarkt met veel potentie en betekent de overname een volgende stap in de ontwikkeling van het netwerk in Zuid-Europa. Het Erpse bedrijf heeft de afgelopen jaren al volop geïnvesteerd in de Spaanse markt en is door de overname nu ook fysiek aanwezig.

TCS Trans werd in 1958 opgericht door de familie Castellet San Miguel en was een van de eerste Spaanse bedrijven die intermodaal transport toepaste: het vervoeren van goederen via verschillende transportmiddelen. TCS leidt deze markt in Spanje. Naast het transport van droge bulk is het bedrijf ook actief in het bulktransport van vloeistoffen en gassen.

Volledig scherm De hoogste bazen Juan Castellet San Miguel van het Spaanse TCS Trans (links) en Rico Daandels van Van den Bosch ondertekenen de overeenkomst. © Van den Bosch

Goederenvervoer per spoor

TCS is voor vijftig procent eigenaar van Multirail, een vooraanstaande particuliere spoorwegexploitant in Spanje. Ook heeft TCS een aandeel in het intermodale transportbedrijf Combiberia, de marktleider op het gebied van goederenvervoer per spoor.

In de praktijk verandert er niet veel voor het Spaanse bedrijf. Bij TCS werken veertig mensen. Die blijven allemaal in dienst. Ook de 30 trucks, ruim 300 containers en 100 trailers zijn onderdeel van de transactie. De familie van de oprichters blijven actief in het bedrijf. En de activiteiten worden ook onder dezelfde naam voortgezet.

Met de overname van TCS Trans telt Van den Bosch voortaan elf vestigingen. De tien andere vestigingen staan niet alleen in Europa, maar ook in Afrika en het Midden-Oosten.