Van den Bosch slaat brug naar Scandinavië met overname Zweedse transporteur

Het familiebedrijf Willis Larsson Transport AB is in 1961 opgericht in Lidköping in Zweden. De onderneming heeft volgens Van den Bosch een goede positie opgebouwd in het vervoer van droge bulkgoederen en heeft een modern eigen wagenpark. Daarmee zorgt het voor bulktransporten in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Polen, de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

1400 wagens voor droge bulk

Na de overname telt de droge bulkdivisie van het Erpse bedrijf ruim 1400 moderne silo-opleggers en silocontainers. En het geeft nieuwe mogelijkheden in met name het noorden van Europa, stelt directievoorzitter Rico Daandels van Van den Bosch. Volgens hem geeft de overname het bedrijf meer data en middelen om goede routes te verzorgen over weg, water en spoor, over landsgrenzen heen. Of het nu om droge of vloeibare bulk gaat voor de levensmiddelen- en chemische industrie, zo laat hij in een persbericht weten. ,,In die ontwikkeling leidt deze overname ook tot de uitbouw van onze leidinggevende positie in het transport met drukcontainers.” De directie van Willis Larsson blijft ook na de overname actief in het bedrijf.