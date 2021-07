Van den Bosch Transporten in Erp moet Hongaarse ex-werknemers alsnog achterstallig loon betalen

Weer uitstel uitspraak Van den Bosch in Erp

6 maart DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft veel moeite met het doen van een uitspraak in het beroep dat het Erpse bedrijf Van den Bosch instelde na het vonnis van de rechtbank. Die oordeelde in januari 2015 dat het bedrijf Hongaarse chauffeurs meer loon had moeten betalen.