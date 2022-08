Van disco naar beugelbaan, maar nu heeft Veghel weer een café met feestzaal: Mooz! aan de Gasthuisstraat

De zomer dat alles weer kan Na twee coronaja­ren barst BoeCult eindelijk weer los: ‘Het was waardeloos, bij iedereen ging de kaars uit

BOEKEL - Ze hopen het geen derde keer mee te maken, de mannen en vrouwen van het culturele festival BoeCult in Boekel. Want de afgelopen twee jaar was het tweedaagse evenement door corona zo dood als een pier.

3 augustus