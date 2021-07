Van Doren in Boekel neemt branchegenoot in Deventer over

BOEKEL/DEVENTER - Industrieel automatiseerder Van Doren Engineers in Boekel neemt branchegenoot Van Lente Systeemintegratie uit Deventer over. Volgens de directies vormen de beide familiebedrijven een ‘perfecte match’. Als gevolg van deze overname krijgen de beide bedrijven gezamenlijk een landelijke dekking. Ook willen ze meer internationaal actief worden. Een overnamebedrag wordt niet bekend gemaakt.

Van Doren Engineers richt zich vanuit zeven locaties in Midden- en Zuid-Nederland op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT. Bij het bedrijf, geleid vanuit Boekel, werken 380 mensen. Van Lente is met 170 medewerkers actief in vrijwel exact dezelfde marktgebieden. Het voert ook gebouwautomatisering uit. Het bedrijf beschikt over vier locaties in Oost- en Noord-Nederland. De beide bedrijven kennen elkaar al langer en werken al vaker samen.

‘Strategisch slimme zet’

Het van oorsprong Boekelse familiebedrijf Van Doren Engineers heeft al meerdere bedrijven overgenomen. In 2020 nam het nog Duim techniek uit Veenendaal over. ,,De overname van Van Lente is een strategisch slimme zet voor beide bedrijven”, stelt Jos van Doren, algemeen directeur van Van Doren Engineers. ,,Met de samenwerking vullen we elkaar goed aan. We bedienen al dezelfde klantengroepen, zoals opdrachtgevers uit de voedingsmiddelenindustrie.”

Van Lente Systeemintegratie, opgericht in 1933, draait goed, aldus directeur Cor de Best. ,,We hebben als familiebedrijf iets heel moois opgebouwd. Een natuurlijke opvolger heb ik niet, dus zocht ik naar een partij die dezelfde waarden deelt om zo de continuïteit van het bedrijf te borgen.” Van Lente Systeemintegratie behoudt zijn bedrijfsnaam en blijft zelfstandig opereren vanuit Deventer, Reeuwijk, Groningen en Nieuwleusen. Cor de Best blijft directeur en neemt plaats in de Van Doren Holding.