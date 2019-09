Van eerste danspassen tot aan podium Blauwe Kei; dansproject voor 65-plussers

Vijftien repetities

Bewegen, eenzaamheid op afstand houden en nieuwe vrienden maken. Dat is het idee achter het project Gouden Dans . In vijftien repetities werken de ouderen onder leiding van een choreograaf toe naar een eindvoorstelling. Die is op zondag 9 februari in theater De Blauwe Kei en gaat ‘Kom Dans Met Mij De Danzon’ heten.

Aansprekend

De voorstelling is gebaseerd op de Cubaanse danzon: een ritmische dans op aansprekende Zuid-Amerikaanse muziek. ,,De danzon is het uitgangspunt”, vertelt choreograaf Ireen Curvers. ,,Daar beginnen we mee, maar daarna ga ik met de deelnemers in gesprek. Wat is hun achtergrond, van welke muziek houden ze? Daar laat ik me door inspireren. Voor elke groep maak ik een nieuwe voorstelling”.