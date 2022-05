Van fotograferen werd Robin heel gelukkig, dat bracht hem vrienden door het hele land

,,Hij belde ’s ochtends. Dat hij zich niet zo lekker voelde. Ik zei, neem een aspirientje, ga lekker even op de bank liggen, dan kom ik vanmiddag even langs om te kijken hoe het gaat. Hij vroeg nog of ik dan eitjes mee wilde nemen.” Robin nam op advies van zijn vader een aspirientje. Maar de bank haalde hij niet meer. ,,Ik heb hem gevonden, op de grond.”

Robin, die fijne, sociale, integere Robin. Hoe kon dat nou? Zo jong, zo plotseling. Robin was geliefd. In Boerdonk kende bijna iedereen hem wel als de dorpsfotograaf. Hij was vrijgezel en had sinds drie jaar een eigen appartement in Boerdonk. Daarvoor woonde hij nog thuis op de boerderij even buiten Boerdonk, aan De Laren, al had hij daar al jaren zijn eigen plek met eigen voordeur.