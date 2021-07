Van groots in Toscane naar klein in Boekel: ‘geen centje pijn’ voor Angelique en Martijn

Heesche­naar (20) die zwaar ongeval veroorzaak­te door te veel drank, krijgt tegen zijn zin een advocaat

9 juli DEN BOSCH/LITH De 20-jarige automobilist uit Heesch die op 13 juni 2020 met zijn wagen op de Jan van Ingenstraat in Lith tegen een boom botste, had te veel gedronken. Dat stelde de officier van justitie in haar aanklacht, donderdagmorgen bij de rechtbank in Den Bosch.