Van Moorselaar wil natuureducatie Maashorst steunen

Niets is hetzelfde bij deze verkiezin­gen, merkt Carola

12 maart VEGHEL/SCHIJNDEL - Liefst drie dagen lang kun je stemmen, in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel kun je zelfs met je auto je stem uitbrengen in een drive-in. En het rode potlood krijgt na iedere keer een ontsmettingsbeurt. Alles is anders bij de Tweede Kamerverkiezingen van komende week, merkt ook Carola Govers van de gemeente Meierijstad. Zij is voor de 28ste maal projectleider bij verkiezingen.