Van oma's krullen tot kalverencrèche: vijf kijktips voor babyboom bij taurossen in Maashorst

De allerbelangrijkste tip is: houd gepaste afstand, dat wil zeggen 50 meter. Dit staat altijd al op borden die fietsers en wandelaars passeren als ze het begrazingsgebied ingaan. Navolging is nu extra raadzaam, zegt kuddebeheerster Marit Hidding: ,,Struin niet, voorkom dat je tussen moeder en kalf in komt door op de paden te blijven. Geniet op gepaste afstand en neem vooral je verrekijker mee.’’

Taurossen vinden in Maashorst of deelgebied Herperduin is niet heel moeilijk. In het aaneengesloten begrazingsgebied liepen eind vorig jaar 58 volwassen plus 28 jonge dieren. Daar zijn nu in een korte tijd 19 kleine kalfjes bijgekomen. Later in het (voor-)jaar zullen er zeker nog meer volgen, aldus de leiding van het natuurgebied. Maar een geboortegolf zoals nu is bijzonder.