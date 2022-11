Van oud-notariskantoor uit jaren zeventig naar warme woonplek

Sjef en Wilma van Dongen willen boeren helpen bij overgang naar duurzaam bedrijf: ‘Voedselbos als oplossing voor de stikstof­cri­sis’

ZEELAND - ,,Ik ben ervan overtuigd dat we bij Fruitzforlife dé oplossing voor de stikstofcrisis in handen hebben. Want het principe van herbebossing is eigenlijk heel eenvoudig: onze bomen leggen stikstof en CO2 vast en produceren zuurstof. “ Aan het woord is Sjef van Dongen uit Zeeland, pionier op het gebied van voedselbossen en eetbaar landschap.

26 november