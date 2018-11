Van penvrienden naar een 65-jarig huwelijk

De relatie tussen Theo, geboren Amersfoorter, en Riet, geboren en getogen Eindhovense, begon met een aantal brieven. Ze waren in eerste instantie penvrienden, maar besloten na een tijdje toch in levende lijve met elkaar af te spreken. Theo was meteen verkocht. Maar Riet, toen zestien jaar oud, zag ook wel wat in hem. Na een middagje bioscoop trakteerde Theo haar op een spiegelei. Later bleek dat Riet dit helemaal niet lustte.

Lange tijd hebben Theo en Riet op en neer gereisd tussen Amersfoort en Eindhoven. Toen ze op 29 oktober 1953 trouwden, besloten ze om in Amersfoort te gaan wonen. Heel lang hield de Brabantse Riet het hier echter niet vol, ze wilde terug naar Eindhoven. Het stel trok in bij de ouders van Riet, waar uiteindelijk ook het eerste kindje ter wereld kwam. Daarna volgden verschillende verhuizingen. Eerst in Eindhoven en uiteindelijk naar Uden.

Eremedaille

Theo is zijn werkzame leven begonnen als beroepsmilitair. Opgeroepen als dienstplichtige in 1950 zette hij zijn loopbaan binnen de defensie daarna voort. Hij heeft verschillende functies bekleed en richtte meerdere onderdelen binnen defensie op. Hiervoor ontving hij in 1971 de Eremedaille in het zilver met de zwaarden verbonden aan de orde van Oranje Nassau.