Van poedersuikerbus tot ruig rockpak, Lisa maakt het

Miriam van Dijk en Jan Gabriëls ‘Uitblin­kers’ van Loosbroek

3 januari LOOSBROEK - Miriam van Dijk en Jan Gabriëls zijn donderdagavond tijdens de nieuwjaarsontmoeting in De Wis in Loosbroek gekozen tot ‘Uitblinkers’ van 2018. Van Dijk en Gabriëls zijn allebei geboren en getogen in Loosbroek die vele uren hebben gestoken in het helpen van een gezin dat aan de andere kant van de wereld is geboren.