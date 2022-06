Van ruziënde buren tot criminelen, rechtswinkel Bernheze helpt: ‘We halen de angel uit het probleem’

Rechtswinkel Bernheze is er voor klein of groot juridisch leed, vooral bedoeld om te voorkomen dat mensen verstrikt raken in uit de hand gelopen ruzies die iedereen wel kent van bijvoorbeeld het programma De Rijdende Rechter. ,,Burgers vrezen bij een conflict de stap naar een advocaat want die zijn duur of te intimiderend en eerlijk gezegd, daar zit ook een aantal charlatans tussen”, geeft Kievits toe.