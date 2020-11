Van 'soeperman’ tot pizzabakker; Veghelse kok pakt van alles aan

Het griezelt en het spookt op Halloween-avond in Zeeland

31 oktober ZEELAND - Spoken, heksen, horrorclowns, skeletten. In de straten van Zeeland liepen zaterdagavond heel wat enge figuren op straat. In de wijk Repelakker was het ook bij enkele huizen niet altijd pluis. Maar de jeugd van Zeeland laat zich niet zomaar afschrikken bleek wel. En dus was het overal 'trick or treat’.