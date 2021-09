Van Tadzjikistan tot Vladivostok, ondervloeren uit Uden gaan de hele wereld over

Dat zijn ondervloeren- en tapijten een dikke 55 jaar later verspreid zouden liggen, over honderdduizenden vierkante meters over de hele wereld, op de meest chique en indrukwekkende plekken, daar heeft de heer Lokin bij de oprichting van ‘zijn’ Estillon in 1965 vast nooit bij stilgestaan. Tilburg, daar begon het ooit, de ‘til’ uit Estillon verwijst er nog altijd naar. Gestart als een regionale textielgroothandel, later een landelijke speler voor textiele onderlagen.