Van Udea mogen concurrenten best gluren in nieuw magazijn

In supermarktland wordt biologische groothandel Udea uit Veghel met interesse gevolgd. Het bedrijf is wel marktleider in de biologische branche, maar is met z'n Ekoplaza's een Calimero onder de supermarktketens. Hoe kan het dat juist dit bedrijf de ene na de andere overname doet en nu moderniseert in een super duurzaam pand op bedrijventerrein Foodpark in Veghel?