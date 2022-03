Van voetbalheld tot kinderhelden: vijf uittips die je niet mag missen

Volledig scherm Rowwen Hèze weet hoe ze het publiek mee kan krijgen. © Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Het Was Een Kwestie Van Geduld

Rowwen Hèze weet hoe het moet, theater De Blauwe Kei op z’n kop zetten. Zodra het startsein wordt gegeven, doen de mannen waar ze het beste in zijn: muziek maken voor publiek. De liedjes als wapens in de strijd, volksliederen. Ze zijn allang niet meer alleen Limburgs trots, maar die van heel Nederland. Met ervaring in feesttenten en op festivals kan dit concert niet anders dan spectaculair worden.

25 maart blauwekei.nl 26 maart deleest.nl

Volledig scherm Lakshmi treedt op in Paradox in Tilburg. © Kim Balster

Koningin van de Pop Noir

Van fluisterzachte luisterliedjes tot gruizige elektronica, aangevuld met krassende gitaren en kwetsbare strijkers, Lakshmi weet het publiek altijd te boeien. Met haar clubtour doet de zangeres ook Tilburg aan. Haar artisticiteit reikt verder dan alleen zingen; zo schrijft ze columns en poëtische elektropop.

24 maart paradox.nl ism 013.nl

Volledig scherm Op de geboortedag van Bach viert Tilburg ‘Happy Bachdag’. © ANP

Laat je verrassen door Bach

Op de geboortedag van Bach viert Tilburg voor de eerste keer Happy Bachdag. De stad staat in het teken van de componist. De stationspiano is tijdelijk gekaapt en ’s middags spelen verschillende musici Bach in de binnenstad. In Schouwburg Concertzaal Tilburg wordt de Bach Kliniek gespeeld. De Happy Bachdag wordt afgesloten in de Heikese Kerk met een orgelconcert van Laurens de Man.

21 maart soundingbodies.com

Volledig scherm Ernst, Bobbie en de Rest staan garant voor een middag kinderplezier. © eigen foto

Met schorre kelen naar huis

Grappen, avontuur en spanning staan centraal in de familieshow van kinderhelden Ernst, Bobbie en de Rest. De nieuwe voorstelling Ernst en Bobbie weten het niet meer is een feest voor het hele gezin. De middag is pas geslaagd als iedereen met schorre kelen de zaal van Tiliander in Oisterwijk verlaat. Ze zijn maar liefst drie keer te zien, om 12.00, 14.00 en 16.00 uur.

20 maart tiliander.com

Volledig scherm EK-kwalificatiewedstrijd in 1975. Polen-Nederland (4-1). Willem van Hanegem aan de bal. Rechts Johan Neeskens. © VI archive

Een mooie avond met De Kromme

Het totaalvoetbal van Oranje, het WK in 1974 en de tegenslagen en successen van Feyenoord, Willem van Hanegem neemt je tijdens een theatercollege mee op reis door zijn imposante voetballeven. Wil je De Kromme zelf een vraag stellen? Op geheel eigen wijze beantwoordt Van Hanegem vragen uit het publiek. Het belooft een mooie voetbalavond te worden.

28 maart theateraandeparade.nl