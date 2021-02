Vandaag dan tóch goedkeuring voor fusie Uden-Landerd, dus allemaal winnaars? Nee, alleen verliezers

Twee weken hing de fusie van Uden en Landerd aan een zijden draadje door een amendement dat CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer plotseling uit de hoge hoed toverden. Tot verrassing en verbijstering van alles en iedereen kwam ineens het voorstel op tafel om Schaijk bij Oss te voegen, een actie die overduidelijk was ingegeven door het luide protest uit Schaijk maar totaal niet was overlegd of afgestemd met alle voorstanders en partijen in deze regio. Het was maar goed dat er nog een kaartje van Schaijk met de landsgrenzen ontbrak, anders was de herindeling op 11 februari gesneuveld.