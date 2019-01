Vanderlande-topman Herman Molenaar nieuwe voorzitter van POM Meierijstad

Het POM vertegenwoordigt alle bedrijven van de gemeente Meierijstad en is ontstaan na de fusie van de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. ,,We gaan in 2019 een nieuwe fase in, waarin we de economische motor van Brabant niet alleen draaiende houden, maar stevig laten ronken. Daarbij hoort in onze ogen een onafhankelijke voorzitter bij die ons vertegenwoordigt, maar ook kan inspireren naar de volgende stap van ondernemen in Meierijstad", zegt Maddy Goossens. Hij draagt het stokje als voorzitter over aan Herman Molenaar en is daar 'gruwelijk blij mee'. ,,Niet omdat ik het beu was maar wel omdat Herman met zijn grote kennis en invloed én zijn warme hart voor Meierijstad de juiste man is voor deze volgende fase.”