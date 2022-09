‘Vanuit Uden zijn ze een beetje jaloers op de korte lijntjes die we in Volkel hebben’

Dorp vanVOLKEL - Hennie Biemans (67 jaar) woont al heel haar leven in Volkel, waarvan ook 67 jaar op de Heikant. Nadat ze 25 jaar met haar man een pluimvee bedrijf had, besloot ze dat vanwege omstandigheden in de landbouw te beëindigen en een hondenpension te beginnen en daar is ze ook al 25 jaar mee bezig. In haar vrije tijd besteed ze veel tijd aan de dorpsraad waar ze secretaris is en verantwoordelijk voor de communicatie.

Spotlight

,,Er zijn zoveel mensen die een plekje in de spotlight verdienen, omdat ze vrijwillig de leefbaarheid in Volkel hoog houden. De ouderengroep die de dierenparken verzorgen verdient een complimentje. De groep die de versieringen doet in de decembermaand verdient een grote pluim. Die zijn ook bezig geweest met opknappen urnenmuur. Dat gebeurt allemaal door mensen die vrijwillig hand en spandiensten doen. De mensen van de dorpsraad doen veel en ook veel achter de schermen wat mensen vaak niet zien of horen en verdienen daarom een compliment. Ook jeugdwerkers verdienen een compliment. Het is een grote groep mensen die je overal tegenkomt. Ze verdienen allemaal een pluim.”

De moeite waard

,,Wat Volkel de moeite waard maakt is dat het een levendig dorp is, waar de lijntjes kort zijn. Dat is heel fijn, men vindt elkaar snel. De gemeenschapszin is groot, al wordt het wel wat lastiger. De groep ouderen wordt steeds groter, de jeugd heeft andere prioriteiten en hebben het steeds drukker doordat het vaak tweeverdieners zijn en dan hebben ze ook nog eens kinderen. Maar als het erop aankomt staan we voor elkaar klaar. Volkel is niet zo klein dat we bang moeten zijn dat het niet kan voortbestaan. Wel is het belangrijk voor het dorp dat de kinderen nog in het eigen dorp naar school kunnen en dat de jeugd ook lid kan worden van een vereniging.”

Nostalgie

Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende inwoner zijn of haar beeld van het dorp. Vandaag: Hennie Biemans uit Volkel. ,,Als ik aan Volkel denk, dan denk ik aan de kerk en ik hoop ook echt dat het gebouw kan blijven staan. Het krijgt een andere bestemming, zoveel is al zeker en dat is ook prima, zolang het gebouw dat zo’n eikpunt is in het dorp maar blijft staan. Ook vind ik de diverse uithoeken van het dorp heel erg mooi, wie Volkel echt wil zien zou daar eens heen moeten fietsen.”

De toekomst

,,In de toekomst hoop ik dat Volkel de leefbaarheid behoudt. Wonen is een hot item ook in het Volkelse. Er zijn huizen nodig voor jong en oud zodat zij hier kunnen blijven wonen en terug kunnen komen. De jongeren zullen het dorp ook weer gaan dragen. Dat is een heel erg belangrijk iets: dat de ziel blijft voortbestaan. Dat kan als genoeg jongeren hier kunnen komen wonen en ouderen hier van hun oude dag kunnen genieten. Zo blijft de leefbaarheid op peil. De eerste werkzaamheden gaan beginnen, er komt iets voor jongeren en ik hoop dat dat niet het laatste is.”

Verbeterpunt

,,Een verbeterpunt of een zorg die ik heb is dat we elkaar kunnen blijven vinden. Dat verenigingen genoeg vrijwilligers vinden om te kunnen blijven bestaan. Daar is Volkel niet uniek in, mensen zijn bereid om hun schouders eronder te zitten en als er iets is vinden we elkaar nog wel makkelijk en zetten we samen de schouders eronder. De communicatie met elkaar is heel erg belangrijk en we moeten altijd de dialoog vinden.”

Bijzonder

,,Het dorp, de korte lijntjes, de gemeenschapszin die nog altijd heerst, die dingen maken Volkel bijzonder. De verenigingen die elkaar altijd ondersteunen en elkaar weten te vinden als er hulp nodig is, de grote groep vrijwilligers die overal meehelpen en inspringen, die maken ‘t dorp warm. Dat hoor ik ook vanuit Uden. Daar is men een beetje jaloers op het dorp en de korte lijntjes. Dat is een groot goed en moeten we niet normaal vinden. Volkel is uniek in dat er altijd iemand klaar staat, maar die groep wordt steeds kleiner.”