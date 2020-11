Vanuit voormalige pastorie Mariaheide gezondheidsproblemen te lijf

Piano en harp in een rijdende concert­zaal

9 november VEGHEL - Groep 5 van basisschool de Uilenbrink in Veghel had deze maandag een bijzondere manier om de week te beginnen. Zij mocht luisteren naar een concert op een hele speciale locatie: in een megatruck die omgebouwd is tot concertzaal. Die staat deze week enkele dagen op de parkeerplaats van de Noordkade in Veghel.